Каждый шестой житель столкнулся в детстве с сексуальным насилием

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Проведенное в апреле фирмой Norstat исследование для департамента социального страхования показало, что каждый шестой житель Эстонии столкнулся в детстве с сексуальным насилием хотя бы раз. Об этом BNS сообщила в пресс-релизе эксперт отдела помощи жертвам насилия департамента Вирве Кассь, по словам которой количество людей столкнувшихся с сексуальным насилием в детстве неожиданно велико.

Иллюстративное фото: kriminaalpoliitika.ee

„В нашем обществе скорее всего достаточно много людей, которые до сих пор держат травмирующий опыт в себе. За сексуальное насилие всегда отвечает насильник и жертва этого поступка в этом не виновата. По крайней мере хорошо то, что тема сексуального насилия в детском возрасте стала активно обсуждаться в нашем обществе и мы видим, что люди стали обращаться за помощью“, - добавила она.

В рамках исследования было изучено мнение людей в возрасте от 15 до 74 лет и темой исследования стало пережитое в детстве сексуальное насилие, фокус которого был направлен на проступки совершенные со стороны совершеннолетнего человека.

Всего было опрошено 2050 человек. Всего 17% опрошенных признались, что в возрасте до 15 лет они пережили эпизод сексуального насилия. Попытку изнасилования до 15 лет пережили 6% опрошенных и изнасилование - 3%.

В качестве лица, совершившего преступление был чаще всего приведен незнакомый мужчина – в 43% случаев. В 40% случаев преступником стал знакомый жертве мужчина. Реже были указаны близкие родственники (10%) или люди, находящиеся в кругу доверия ребенка (4%).

По словам Кассь также истории жертв были очень различными. “Говорилось о случаях, когда чужой взрослый человек нападал на ребенка на улице. В этом случае один взрослый может принести вред очень многим детям и поэтому оповещение о подобных случаях очень важно с точки зрения предотвращения такого рода преступлений. В тоже время также были истории о насилии которое было совершено со стороны отчима, отца, брата, матери или другого близкого родственника”, - добавила она.

По словам Пилле Алавер, руководителя услуг нацеленных на помощь жертвам сексуального насилия, страдания жертвы подвергшейся насилию зачастую очень глубоки и имеют серьезные последствия. „Кроме физических травм жертвы часто испытывают и проблемы психологического плана, например депрессию, бессонницу, мысли о самоубийстве и тревогу. Чем быстрее человек начнет получать профессиональную помощь, тем быстрее он сможет отойти и восстановиться от пережитого“, - сказала Алавер и добавила, что очень важным является и то, чтобы близкие люди которые подозревают совершение сексуальное насилие, сами заговорили об этом и дали знать своей информированности так как пострадавшему зачастую тяжело самому начать об этом говорить.

По результатам опроса стало известно, что только 33% переживших попытку изнасилования в детстве рассказали об этом кому-либо. „Поэтому очень важно рассказывать детям о том, что значит их право на собственное тело и им должно быть известно о том, что помощь всегда есть,“ сказала Алавер.

Онлайн исследование Norstat было проведено в апреле этого года среди 2050 жителей Эстонии.

Человек переживший сексуальное насилия в прошлом может получить помощь по телефону помощи жертвам 116 006 jа также в интернете по адресу palunabi.ee на эстонском и русском языке. Помощь и совет от специалистов в сфере помощи жертвам насилия можно получить по всей Эстонии.

Для взрослых людей переживших насилия открыты группы поддержки. Целю этих групп является помочь жертвам насилия обратно вернуться к нормальной жизни. Для присоединения к группе помощи можно написать по этому адресу tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Если со времени акта насилия прошло не более 7 -8 дней, просим обратиться в ближайший центр поддержки жертв сексуального насилия. Центры помощи находятся в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну при центральных больницах. Центры открыты 24/7 и помощи в них бесплатна.

В центры могут обратиться как женщины так и мужчины в любом возрасте, а также дети. Более подробная информация находится по адресу palunabi.ee/seksuaalvagivald.

Если ситуация критическая и помощь нужна срочно, необходимо звонить по телефону 112.

В любое время помощь и совет по вопросам защиты ребенка можно получить по телефону 116 111.

Дети пережившие сексуальное насилие или в случае, если есть такое подозрение, могут получить помощь в т.н Детских центрах по всей Эстонии.





BNS