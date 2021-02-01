Прокуратура предъявила обвинение по уголовному делу ERIAL

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Государственная прокуратура накануне предъявила обвинение семи лицам и двум коммерческим товариществам по уголовному делу, в ходе которого расследуется подозрение в совершении инвестиционного мошенничества и присвоения учредителем и руководителями кредитно-сберегательного общества ERIAL. Об этом пишет в понедельник rus.postimees, отмечая, что также было предъявлено обвинение в даче и получении взятки.

Иллюстративное фото: скриншот с youtube

Согласно обвинению, учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL Илья и член правления Даниэла, а так же товарищество с ограниченной ответственностью (далее ТОО) Delkona OÜ совершили инвестиционное мошенничество и представили ложные данные о деятельности кредитно-сберегательного общества ERIAL.

Путем мошенничества вкладчикам и общественности было создано ошибочное представление о действительном имущественном положении общества. В числе прочего и для того, чтобы приобщить новые вклады и выдавать кредиты в большем объеме.

Обвинение в совершении присвоения было предъявлено по факту того, что Илья, Даниэла, Даниэль и ТОО Transpire OÜ при пособничестве Софьи при помощи искусственных искажений цен сделок по недвижимости присвоили из кредитно-сберегательного общества почти миллион евро.

Помимо этого, Даниэла обвиняется в представлении пайщикам и аудиторам ложных данных о кредитно-сберегательном обществе ERIAL, Кристийна и Роберт обвиняются в подделке документов, а Софья в оказании пособничества подделке документа и использовании поддельного документа.

Руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаур говорит, что в случае имеющих большое влияние финансовых преступлений важно быстро вмешаться и начать делопроизводство, так как ущерб могут понести сотни или даже тысячи людей.

«Наша главная задача – быстро и эффективно провести расследование, чтобы прекратить дальнейшее совершение преступлений и нанесение вкладчикам ущерба, увеличивающийся с каждым днем. Мы начали проводить публичные процессуальные действия, то есть обыски и допросы, сразу же, как только мы собрали достаточно доказательств о нарушениях. Мы не забывали о вкладчиках ERIAL, которые в этом деле являются жертвами», – сказал Лаур.

По словам государственного прокурора Сигрид Нурм, на основании собранных в ходе уголовного производства доказательств прокуратура убеждена в том, что член правления и учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL при размещении вкладов не действовали в интересах вкладчиков или же кредитно-сберегательного общества ERIAL.

«Как нам известно они исходили из личной выгоды и в ходе этого лишили вкладчиков права голоса в принятии решений кредитно-сберегательного общества. Согласно обвинению, во главе с Ильей, находящимся уже примерно полгода под стражей, без законного основания из кредитно-сберегательного общества ERIAL было выведено более миллиона евро», - сказала Нурм.

«Вклад всегда должен быть взвешенным финансовым решением. Кредитно-сберегательное общество обещало, например, по сравнению с банком более высокую прибыльность, но этому сопутствует и большая обязанность и ответственность вкладчиков за наблюдение за своим вкладом. Помимо прибыльности необходимо следить и за тем, куда в действительности вкладываются деньги, а также нельзя забывать и о том, что в случае кредитно-сберегательного общества именно вкладчики являются теми, кто должен стоять за свои интересы», - добавила Нурм.

Также Илье предъявлено обвинение в даче взятки и Дмитрию предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Согласно обвинению Дмитрий, в качестве работника полиции, за взятку передавал Илье служебную информацию.

Руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна подтвердил, что сотрудника освободили от службы непосредственно после его задержание в ноябре.

«Выдача рабочей информации и получение взятки являются очень серьезными нарушениями, на которые мы должны реагировать не только как полиция на преступление, но и как работодатель. Мы, полицейские, должны ответственно относиться к доверенной нам информации и работать, думая об интересах жителей Эстонии. В данном случае чиновник совершил очень грубое нарушение и сам понял, что оставаться полицейским он не может», – сказал Пяркна.

За получение и дачу взятки предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от одного до десяти лет. За совершение инвестиционного мошенничества и присвоения законодательство в качестве наказания предусматривает до пяти лет тюремного заключения, за представление неверных данных об имущественном положении коммерческого товарищества и подделку документа предусмотрено тюремное заключение сроком до одного года, а так же за использование поддельного документа до трёх лет тюремного заключения.

BNS