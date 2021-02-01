ХАМАС запустило ракеты неподалеку от ядерного центра Израиля

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Военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригада Аль-Кассам» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел израильского Димона, неподалеку от которого находится ядерный центр страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Саут Аль-Акса».

Фото: trend.az

Согласно данным радиостанции, удары стали ответом на непрекращающиеся обстрелы сектора Газа со стороны Израиля. Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, в результате непрекращающихся с понедельника, 10 мая, израильских ударов по сектору погибли 53 палестинца, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин, порядка 320 человек получили ранения.

Ранее ХАМАС взяло на себя ответственность за еще один ракетный обстрел Израиля.

Утром 10 мая сообщалось, что танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

9 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки из-за решения израильского суда выселить несколько арабских семей, более полувека проживающих там без документов на право собственности. Десятки протестующих с палестинскими флагами забросали камнями стражей порядка, силовики применили спецсредства. За двое суток были ранены более 250 гражданских лиц и 17 полицейских.

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