На 107-м году жизни умер старейший актер мира: он снимался у Чаплина

Дата публикации: Вчера, 16:08 Просмотрено: 88

Американский режиссер, продюсер и актер Норман Ллойд ушел из жизни. Ему было 106 лет. Об этом пишет Variety.

Фото: youtube / The HollywoodReporter

По данным издания, знаменитость, особую популярность которому принесла роль главного злодея в фильме Альфреда Хичкока “Диверсант”, умер в своем доме в Лос-Анджелесе 11 марта.

В картине Хичкока Ллойд появился в 1942 году. Затем он сыграл в художественном фильме Чарли Чаплина “Огни Рампы”. Но настоящая слава пришла к актеру уже после того, как ему исполнилось 60 лет: он исполнил роль мудрого врача в медицинской драме телеканала NBC “Сент-Элсвер” в 1980-е годы. Кроме того, он сыграл в фильмах и сериалах “Альфред Хичкок представлят”, “Звездный путь. Следующее поколение”, “Сумеречная зона” (1986), “Общество мертвых поэтов”, “Она написала убийство”.

Карьера Нормана Ллойда длилась более 80 лет.

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