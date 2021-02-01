Заведено дело на депутата Рийгикогу из-за наезда на протестующего

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Полиция возбудила дело о проступке для расследования действий депутата Рийгикогу, центриста Игоря Кравченко, который 3 мая задел машиной протестующего на Тоомпеа.

Фото: dic.academic.ru

«Во вторник полиция выслушала показания 32-летнего мужчины по произошедшему 3 мая на Тоомпеа и возбудила дело о проступке по статье закона о дорожном движении, касающейся причинения водителем транспортного средства имущественного ущерба или ущерба здоровью по неосторожности», - сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

3 мая Кравченко намеренно легко наехал на протестовавшего против связанных с коронавирусом ограничений Даниэля Рюйтманна. Рюйтманн обратился в полицию.

Кравченко позже принес Рюйтманну извинения.

Генсек Центристской партии Андре Ханимяги сообщил, что партия следит за ходом событий и затем решил, следует ли Кравченко оставаться в партии.

BNS