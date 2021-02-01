Под поезд попала и погибла женщина

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В деревне Мяннику волости Саку во вторник вечером под шедший в сторону Таллинна поезд попала женщина. Она погибла на месте происшествия.

Платформа Мяннику. Фото: ru.wikipedia.org

Пресс-секретарь департамента здоровья и погранохраны сказал Postimees, что о произошедшем в Центр тревоги сообщили в 18.20. Поезд двигался в направлении Таллинна. Согласно предварительной информации, пассажиры не пострадали. В настоящий момент движение в обоих направлениях остановилось.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг сообщила, что из-за аварии на железной дороге в Мяннику опаздывают рейсы Рапла-Таллинн и Таллинн-Рапла. «На данный момент масштабы задержки неизвестны. Мы сможем продолжить движение, как только полиция даст разрешение», - сказала Адамберг.

BNS