Нарвский полицейский подозревается в страховом мошенничестве

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10 мая работники отдела внутреннего контроля полиции задержали патрульного полицейского Нарвского отделения полиции, которого подозревают в страховом мошенничестве.

Фото: Департамент полиции и погранохраны

Руководитель Идаской службы бюро внутреннего контроля Марк Черкасов рассказал, что согласно подозрению, мужчина предоставил страховой фирме ложные данные о повреждениях своего автомобиля.

«Мужчина таким образом повредил свой автомобиль, что в результате этого на его кузове и лакокрасочном покрытии появились различные дефекты. Для того, чтобы получить от страховщика ремонтные работы в большем объеме, мужчина сам нанес повреждения на остальные части кузова автомобиля и в целях получения собственной выгоды предоставил в страховую компанию сообщение об ущербе с ложными данными», – сказал Черкасов. Размер причиненного из-за страхового мошенничества ущерба еще устанавливается.

«Само собой разумеется, что чиновник полиции должен в любое время, любом месте и в любой ситуации быть на сто процентов примером для остальных, и при отсутствии честности невозможно выполнять полицейскую работу. Учитывая произошедшее, подозреваемый в преступлении осознал, что не может продолжать работать чиновником полиции и предоставил заявление об увольнении», – отметил Черкасов.



Согласно Пенитенциарному кодексу, за страховое мошенничество лицо может быть наказано штрафом или тюремным заключением сроком до пяти лет.



Андрей Якубович

Пресс-секретарь

Департамент полиции и погранохраны