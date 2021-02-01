Жителя Ласнамяэ приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство жены

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Во вторник, 11 мая, Харьюский уездный суд признал 61-летнего Владимира виновным в убийстве своей жены и приговорил к 10 годам тюремного заключения. Срок отсчитывается с момента задержания мужчины - с 31 августа 2020 года, передает пресс-служба Харьюского уездного суда.

Иллюстративное фото: thinkbedoleadership.com

Кроме того, суд решил выслать гражданина России Владимира из Эстонии и запретить ему въезд в страну на 10 лет с момента высылки. Согласно обвинению, Владимир зарезал жену ножом 31 августа 2020 года.

Суд решил взыскать с обвиняемого в пользу совершеннолетнего сына жертвы 2996 евро в качестве материального ущерба и 10 000 евро в качестве морального ущерба. Также Владимиру придется оплатить судебные издержки (6396 евро) и расходы на суд потерпевшего (1230 евро). Решение суда еще не вступило в силу.

Прокурор Диана Хелила требовала приговорить обвиняемого к 12 годам лишения свободы. Адвокат обвиняемого просил суд расценивать действия своего подзащитного как убийство, совершенное в состоянии аффекта, что должно повлечь за собой и более мягкое наказание. Убийство произошло в квартире одного из домов по улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ. По данным прокуратуры, мужчина зарезал свою жену, когда та принимала ванну.

В начале апреля семейную драму подробно описал еженедельник Eesti Ekspress. Из публикации следует, что женщина годами была жертвой морального насилия со стороны своего безработного мужа и незадолго до трагедии была полна решимости с ним развестись.

BNS