При стрельбе в одной из школ Казани погибли 11 человек

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Двое неизвестных открыли во вторник стрельбу в одной из школ в российском городе Казань.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли 11 человек, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских экстренных службах.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек, в том числе восьми детей и одного учителя.

По данным источника в Министерстве просвещения РФ, пострадали 32 человека, их везут в больницы.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. В Минпросвещения сообщили, что один из стрелявших прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл огонь.

Одного из нападавших задержали, им оказался 17-летний подросток. По предварительной информации, устроивший стрельбу не учится в этой школе.

Второй открывший стрельбу оставался в здании и мог удерживать заложников. По последней информации, его ликвидировали.

По словам очевидцев, несколько детей выпрыгнули с третьего этажа, спасаясь от устроивших там стрельбу. Эвакуированных из школы детей разместили в детских садах, им оказывается психологическая помощь. Всего в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагога.

На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Власти ограничили вход во все школы Казани, занятия второй смены 11 мая отменены. Введен режим контртеррористической операции.

DELFI.EE