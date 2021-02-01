Купивший подростку бутылку водки мужчина наказан судом

Правопорядок / ПроисшествияКупивший подростку бутылку водки мужчина наказан судом
Дата публикации: Сегодня, 11:01 Просмотрено: 51
Пярнуский уездный суд накануне назначил наказание 44-летнему мужчине, который согласился купить бутылку водки подростку.
Иллюстративное фото: aripaev.ee
За нарушение Закона об алкоголе, запрещающего передачу несовершеннолетним алкогольных напитков, мужчине назначили 15 суток ареста, которые заменили 15 часами общественно-полезных работ.
Согласно протоколу об административном правонарушении, составленном Ляэнеской префектурой, 20 марта вечером мужчина купил подростку бутылку водки Laua viin в одном из магазинов Рапла.
ERR.EE