В субботу в Нарве нашли мужчину с ножевым ранением

Правопорядок / ПроисшествияВ субботу в Нарве нашли мужчину с ножевым ранением
Дата публикации: Вчера, 17:18 Просмотрено: 101
В субботу, 8 мая, в подъезде одного из домов по улице Сеппа в Нарве был обнаружен мужчина с ножевым ранением, сообщила Идаская префектура.
Иллюстративное фото: unsplash.com / David Ballew
40-летний пострадавший получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу.
Полиция задержала в качестве подозреваемого 32-летнего мужчину.
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение тяжких телесных повреждений.
DELFI.EE