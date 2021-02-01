В субботу в Нарве нашли мужчину с ножевым ранением

Дата публикации: Вчера, 17:18 Просмотрено: 101

В субботу, 8 мая, в подъезде одного из домов по улице Сеппа в Нарве был обнаружен мужчина с ножевым ранением, сообщила Идаская префектура.

Иллюстративное фото: unsplash.com / David Ballew

40-летний пострадавший получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 32-летнего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение тяжких телесных повреждений.

DELFI.EE