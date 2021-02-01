Солдата срочной службы поймали на попытке вынести боеприпасы

Дата публикации: Вчера, 15:52 Просмотрено: 109

Вечером прошлой пятницы, 7 мая, солдат срочной службы 2-й пехотной бригады был задержан караульной службой Сил обороны при попытке вынести значительное количество боеприпасов и имитационных средств.

Иллюстративное фото: avasta.me

Боеприпасы и имитационные средства были обнаружены в личном транспортном средстве военнослужащего, которое было досмотрено при появлении первейших подозрений на незаконный оборот боеприпасов.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего военная полиция возбудила уголовное дело по § 418² статье Пенитенциарного кодекса, которая описывает незаконный оборот оружия, его важных деталей или военных боеприпасов. Следствием руководит Лыунаская окружная префектура.

Artur Zahharov

meedianõunik