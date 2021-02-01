Американец расстрелял шестерых на вечеринке и покончил с собой

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Шесть человек погибли в результате стрельбы на вечеринке по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Об этом сообщает Pasadena Star-News.

Фото: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Стрельба произошла на стоянке домов на колесах. Огонь по собравшимся на вечеринке открыл возлюбленный одной из присутствующих на вечеринке девушек. После этого мужчина покончил с собой.

«Дети в трейлере не пострадали от действий подозреваемого и сейчас находятся у родственников», — говорится в заявлении полиции Колорадо-Спрингс. В настоящее время проводится расследование, чтобы определить мотивы стрелка.

Ранее в CША шестиклассница принесла пистолет в школу и выстрелила в двух учеников и одного сотрудника учебного заведения. Ученица вытащила пистолет из своего рюкзака и произвела несколько выстрелов внутри и за пределами школы. Одной из учительниц удалось обезоружить девочку и удерживать ее до прибытия полиции.

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