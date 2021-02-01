Google в России оказался под угрозой штрафа в 94 триллиона рублей

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Компании Google по решению российского суда грозит выплата штрафа в пользу телеканала «Царьград» на сумму 94 триллиона рублей за блокировку аккаунта на YouTube. Об этом пишет Forbes.

Фото: unsplash.com / Bill Oxford

До 20 мая Google должен исполнить решение Арбитражного суда Москвы и восстановить аккаунт «Царьграда» или подать апелляцию. В противном случае с ООО «Гугл» начнет взиматься прогрессивная судебная неустойка в пользу «Царьград медиа». Сначала она составит 100 тысяч рублей за каждый день, затем сумма будет увеличиваться каждую неделю в два раза.

По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, которая выступала партнером Google в суде, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллиона рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google — Alphabet.

Если Google восстановит аккаунт российского телеканала, то нарушит санкционные ограничения в американской юрисдикции.

YouTube заблокировал канал «Царьграда» летом 2020 года. Его владелец Константин Малофеев с 2014-го находится под санкциями США, Евросоюза и Канады.

НАО «Царьград медиа» подало иск, и в конце апреля 2021 года суд признал блокировку YouTube-канала незаконной и потребовал обеспечить к нему доступ пользователей. В материалах дела сказано, что Google не объяснил причины блокировки через шесть лет после включения Малофеева в санкционные списки.

Иск против Google стал первым случаем применения «закона Лугового», который позволяет лицам и компаниям под санкциями переносить свои судебные разбирательства в Россию, отмечают юристы.

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