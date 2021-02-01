Россиянин сознался в убийстве мальчика, совершенном 26 лет назад

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В Краснодарском крае местный житель сознался в убийстве мальчика, совершенном 26 лет назад. Об этом сообщает «КП».

Фото: vzsar.ru

Преступление, совершенное в 1994 году в поселке Успенского района, оставалось нераскрытым. Тело погибшего до сих пор найдено не было.

На днях 59-летний мужчина явился в полицию и сообщил, что хочет сознаться в убийстве 15-летнего школьника. Он признался, что его замучила совесть, и он уже не мог жить во грехе.

По его словам, он совершил преступление 23 февраля в своем частном доме. Мужчина и подросток поругались, причина их конфликта не раскрывается. Школьник стал угрожать жене и дочке хозяина дома, и тот, защищая родных, ударил мальчика. Подросток упал без сознания. Мужчина спрятал тело в сарае, а ночью выбросил в реку. После преступления он продолжал жить в поселке, не скрывался.

Ему не грозит уголовная ответственность за смерть подростка, так как истек 15-летний срок давности преступления.

LENTA.RU