Мужчина продал двухлетнего сына и отправился путешествовать

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Китаец по фамилии Се продал своего двухлетнего сына и отправился в путешествие. Об этом сообщает South China Morning Star.

Иллюстративное фото: japantimes.co.jp

Мужчина, который получил опеку над ребенком после развода, постоянно ссорился со своей новой женой и решил избавиться от сына, чтобы облегчить себе жизнь. Он продал его бездетной паре за 158 тысяч юаней (24400 долларов США) и отправился с супругой в поездку по стране.

Родственники Се обратились в полицию после того, как заметили пропажу ребенка. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника в китайской провинции Чжэцзян.

Ранее мужчина, летевший китайской авиакомпанией, из-за суеверия кинул монеты в турбину самолета и сорвал рейс со 148 пассажирами. Так, 16 апреля китаец по фамилии Ван (Wang) собирался вылетать из Вэйфана в Хайкоу, провинция Хайнань. Перед тем, как подняться на борт, мужчина бросил в турбину самолета шесть монет, завернутых в красную бумагу, чтобы «помолиться о благословении».

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