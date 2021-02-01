Умер американский астронавт Майкл Коллинз

Правопорядок / ПроисшествияУмер американский астронавт Майкл Коллинз
Дата публикации: Сегодня, 13:20 Просмотрено: 53
Астронавт Майкл Коллинз, один из участников экспедиции на Луну в составе экипажа "Аполлон-11" скончался 28 апреля от рака. Ему было 90 лет.
Майк Коллинз. Фото: Anonymous/AP
Коллинз был командиром экипажа космического корабля "Аполлон-11" и третьим астронавтом на борту вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином.
Их команда впервые совершила посадку на поверхность спутника Земли 20 июля 1969 года.
"Майкл всегда относился к жизненным трудностям с достоинством и смирением и точно так же справился со своим последним испытанием", - написала семья Коллинз в своем официальном аккаунте в Твиттере.
ERR.EE