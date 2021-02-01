6 лет колонии за смерть в прямом эфире: оглашен приговор стримеру

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Раменский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии строгого режима блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в квартире которого в Подмосковье умерла девушка во время стрима. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Стас Решетников (Reeflay) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Суд согласился с мнением прокуратуры и признал Решетняка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года Решетняк в арендуемом частном доме на территории Раменского городского округа в прямом эфире транслировал распитие спиртных напитков со своей подругой и ее знакомой. В ходе ссоры Решетняк стал избивать потерпевшую руками по голове и телу. В процессе избиения девушка хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Это не понравилось Решетняку и он, в очередной раз избив подругу, выставил ее из дома в неотапливаемую бойлерную. Оставшись один, блогер поднял упавшую аппаратуру и вновь включил прямой эфир, сообщив зрителям о недостойном поведении девушки. Только по просьбе зрителей показать потерпевшую в прямом эфире, он открыл бойлерную, где обнаружил ее без сознания.

Потерпевшая умерла до приезда врачей от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы.

DELFI.EE