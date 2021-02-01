Боксер скончался после нокаутирующего удара нарвского полутяжеловеса

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18-летний иорданец Рашид Аль-Сваисат скончался в больнице после нокаутирующего удара нарвского боксера Антона Виноградова. Поединок, вызвавший смертельный исход, состоялся 16 апреля в польском короде Кельце во время молодежного чемпионата мира в весовой категории до 81 кг.

Фото: FACEBOOK/AIBA

17-летний нарвский полутяжеловес досрочно завершил бой, нокаутировав в третьем раунде соперника. Сразу после боя арабский боксер был доставлен в больницу, где находился до своей смерти.

"С грустью узнали о кончине Рашида Аль-Сваисата. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде, которым мы выражаем глубочайшие соболезнования", - отмечается в заявлении Международной ассоциации бокса (АИБА).

До сих пор нет ясности, чем была вызвана смерть иорданского боксера: он получил травму во время боя или у него обострились ранее имевшиеся проблемы со здоровьем.

Обстоятельства смерти молодого иорданского боксера расследует польская полиция.

DELFI.EE