В Карибском море задержаны граждане Эстонии и Латвии с грузом кокаина

Дата публикации: Вчера, 13:12 Просмотрено: 217

Вооруженные силы Карибского моря задержали в середине апреля неподалеку от Сент-Люсии яхту с 200 кг кокаина на борту. Находившиеся на ней гражданин Эстонии и гражданин Латвии были помещены в следственную тюрьму. Об этом пишет портал rus.postimees со ссылкой на новостной портал Барбадоса Loop.

Иллюстративное фото: idominicana.com

Подчиняющиеся Франции антильские вооруженные силы Forces armées aux Antilles (FAA) задержали яхту вечером 15 апреля и конфисковали 210 кг наркотиков, пишет новостной портал Барбадоса Loop.

В пятницу, 23 апреля, пойманные с кокаином 43-летний гражданин Эстонии и 64-летний гражданин Латвии предстали перед судом Мартиники и были взяты под стражу на время предварительного следствия.

Им предъявлено обвинение в организации наркотрафика и членстве в преступной группировке. В случае обвинительного приговора их может ждать до 30 лет лишения свободы.

Forces armées aux Antilles (FAA) подчиняется Франции, это воинское подразделение действует в районе Французских Антильских островов.

BNS