Полиция задержала мужчину, пытавшегося ограбить в Нарве два магазина

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21 апреля около 17.40 полиция получила тревожное сообщение о разбойном нападении на магазин проспекта Кангеласте. В магазин зашел мужчина, который, скрыв свое лицо и подойдя к кассе, потребовал от продавщицы денег, угрожая при этом ножом. Женщина отказалась отдавать мужчине деньги, после чего он покинул место происшествия.

Иллюстративное фото: cqnews.com.au

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Виталия Кондратьева, полиция реагирует на подобные вызовы очень серьезно и в данном случае на место сразу же был выслан патруль. «Полицейские прибыли на место в течение нескольких минут, но нападавший к этому моменту уже скрылся. На месте происшествия полицейские собрали информацию о случившемся и стали искать соответствующего описанию человека в округе. К разрешению ситуации и поискам мужчины были привлечены дополнительные силы», – сказал Кондратьев.

Через час в полицию поступило еще одно сообщение о попытке разбоя на улице Пушкина, где нападавший также угрожал продавщице ножом и, не получив деньги, нанес женщине ножевое ранение и попытался скрыться. Однако сделать это нападавшему помешал случайный прохожий, а также вскоре прибывший на место происшествия полицейский патруль, который задержал мужчину в качестве подозреваемого.

По первоначальной информации, между двумя попытками ограбления мужчина успел сменить одежду, но полицейские установили, что эти два случая связаны между собой.

Продавец магазина на улице Пушкина, 57-летняя женщина, получила при нападении повреждения и была доставлена в больницу. К счастью, ее травма оказалась не опасной для жизни и она переведена на домашнее лечение.

По словам Виталия Кондратьева, такие случаи являются скорее исключением и безусловно влияют на чувство безопасности всех жителей. «Поэтому полиция всегда реагирует на подобные инциденты дополнительными силами, и здесь крайне важно задержать преступника. Большое спасибо отважному мужчине, с помощью которого удалось быстро задержать нападавшего. Увидев убегающего грабителя, мужчина вмешался и преградил ему путь, удерживая его до прибытия полиции», – сказал Кондратьев.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Прийта Хейнсоо, мужчина ранее наказывался за проступки против имущества. Сейчас, однако, за короткий промежуток времени он совершил два тяжелых преступления. «В последних случаях действия мужчины сопровождались применением насилия, и это показывает, что его деяния стали носить иной характер и теперь он готов применить оружие. Такое развитие событий указывает на то, что мужчина, находясь на свободе, может представлять опасность и совершить другие тяжкие преступления, в связи с чем прокуратура ходатайствовала о его взятии под стражу», – сказал Хейнсоо, также поблагодаривший проявившего гражданское мужество и способствовавшего задержанию преступника мужчину. «Проявляя заботу, мы сможем создать безопасную жизненную среду. Однако вмешиваясь, необходимо всегда трезво взвешивать возможные риски и не подвергать себя излишней опасности», – добавил прокурор.





На состоявшемся сегодня утром заседании Вируского уездного суда прокуратура ходатайствовала о взятии мужчины под стражу на два месяца. Суд ходатайство удовлетворил.





Андрей Якубович

Пресс-секретарь