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Правопорядок / ПроисшествияХакеры пытались украсть российские разработки вакцин от коронавируса

Дата публикации: Сегодня, 14:04 Просмотрено: 132

Хакеры из-за границы пытались похитить российские разработки противовирусных вакцин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова.

Хакеры пытались украсть российские разработки вакцин от коронавируса
Фото: vedomosti.ru

По его словам, большинство компьютерных атак на российское информационное пространство осуществлялось с территории Китая, США, Нидерландов и Германии. Иностранные спецслужбы старались получить доступ к охраняемой информации из финансового сектора, научной и образовательной сферы, систем здравоохранения и транспорта.

Мурашов отметил, что во время пандемии коронавируса увеличилось количество кибератак на сервисы удаленного доступа для сотрудников, работающих из дома. Злоумышленники заражали компьютеры вредоносными программами и похищали ценную информацию.

В апреле 2020 года исследователи в области кибербезопасности указали на ряд уязвимостей, которые позволили злоумышленникам украсть информацию о входе пользователя в систему, получить доступ к сообщениям, а также взять под контроль камеры и микрофоны собеседников.

LENTA.RU

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