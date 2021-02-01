Хакеры пытались украсть российские разработки вакцин от коронавируса

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Хакеры из-за границы пытались похитить российские разработки противовирусных вакцин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова.

Фото: vedomosti.ru

По его словам, большинство компьютерных атак на российское информационное пространство осуществлялось с территории Китая, США, Нидерландов и Германии. Иностранные спецслужбы старались получить доступ к охраняемой информации из финансового сектора, научной и образовательной сферы, систем здравоохранения и транспорта.

Мурашов отметил, что во время пандемии коронавируса увеличилось количество кибератак на сервисы удаленного доступа для сотрудников, работающих из дома. Злоумышленники заражали компьютеры вредоносными программами и похищали ценную информацию.

В апреле 2020 года исследователи в области кибербезопасности указали на ряд уязвимостей, которые позволили злоумышленникам украсть информацию о входе пользователя в систему, получить доступ к сообщениям, а также взять под контроль камеры и микрофоны собеседников.

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