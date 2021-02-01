Экс-полицейского признали в США виновным в убийстве Джорджа Флойда

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Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин был признан во вторник виновным по всем трем обвинениям, предъявленным ему в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Вердикт жюри присяжных завершил судебный процесс спустя год после смерти Флойда, вызвавшей в США волну протестов против расовой несправедливости и жестокости полиции.

Дерек Шовин. Автор: AP/Scanpix

Шовин был признан виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве второй степени, сообщило издание The Hill.

Адвокаты обвиняемого утверждали, что Флойд умер не из-за того, что Шовин придавил ему шею коленом в течение более девяти минут, а от наркотиков в его организме и сердечного заболевания.

Эта стратегия в конечном итоге потерпела неудачу, поскольку многочисленные медицинские эксперты заявили на процессе, что Флойд умер от недостатка кислорода.

Видеозапись задержания, на которое полицию вызвали из-за подозрения, что Флойд расплатился в магазине фальшивой 20-долларовой купюрой, также была центральным элементом судебного процесса. На ней видно, как Шовин прижимал коленом шею Флойда, хотя последний говорил, что не может дышать, умолял сохранить ему жизнь и звал свою мать на глазах у свидетелей.



В США редко выносятся обвинительные приговоры в отношении полицейских, обвиняемых в убийстве чернокожих, и страна готовилась к возможности беспорядков, если будет вынесен оправдательный приговор.

Дополнительную напряженность вызвал и произошедший недавно инцидент с гибелью 20-летнего темнокожего Даунта Райта, который был застрелен в своем автомобиле белой полицейской во время рутинной проверки на дорогах в пригороде Миннеаполиса, примерно в 10 милях от того места, где шел процесс над Шовином. Полицейская заявила, что она хотела использовать тазер, и совершила выстрел по ошибке, думая, что у нее в руке не табельное оружие, а тазер.

Президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис вскоре после вынесения приговора позвонили семье Флойда и выразили облегчение по поводу решения жюри присяжных.

Закон о реформе полиции, который включает в себя запрет на удушающие приемы при задержании, был принят в этом году Палатой представителей Конгресса США, но его принятие в верхней палате американского парламента отнюдь не гарантировано.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки, из-за которых к обеспечению порядка пришлось привлекать национальную гвардию и временно вводить комендантский час в нескольких десятках городов, включая Вашингтон и Нью-Йорк.

ERR.EE