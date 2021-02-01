В Хаапсалу мужчина напал на троих человек, одна жертва скончалась

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Во вторник в 8 часов утра полиция задержала 45-летнего мужчину, который ночью в квартире на улице Тамме в Хаапсалу ударил трех человек ножом, убив одного из них.

Иллюстративное фото: freeimages.com

Рано утром в 4.30 в центр тревоги сообщили, что в квартире на улице Тамме в Хаапсалу пострадали три человека.

Как сказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Юллар Кютт, отреагировавший на вызов полицейский патруль обнаружил в квартире трех человек с ножевыми ранениями - двух мужчин и женщину. «К сожалению ранение одного из них - 45-летнего мужчины — оказалось смертельным. 47-летняя женщина и 51-летний мужчина доставлены в больницу в очень тяжелом состоянии», - сказал Кютт.

Собранные на месте улики дали полиции основания подозревать 45-летнего мужчину, и его стали разыскивать в Хаапсалу. «Полицейской операции очень помогло позиционирование его телефона, по нему было установлено возможное местонахождение подозреваемого, которого мы задержали в 8 часов утра», - сказал Юллар Кютт.

«Для выяснения всех обстоятельств начато уголовное делопроизводство. На данный момент известно, что эти четыре человека были знакомы и проводили совместно время, употребляя алкоголь. Что точно произошло и что привело к таким последствиям, будет выяснено в ходе следствия», – сказал Кютт.

BNS