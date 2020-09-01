Из тюрьмы освобождается отбывавший пожизненное заключение

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В конце марта коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда приняла решение об освобождении 61-летнего Олега Пятницкого. Окружной суд счел, что уездный суд допустил ошибку, не освободив Пятницкого, отбывающего пожизненное заключение, несмотря на многочисленные положительные аргументы в пользу его освобождения.

Олег Пятницкий надеется выйти на свободу. Автор: Postimees/Scanpix

Коллегия считает, что сами по себе обстоятельства преступления Пятницкого, рассмотренные после столь длительного срока лишения свободы, не дают оснований полагать, что риск рецидива, связанный с ним, слишком велик для условно-досрочного освобождения. Ввиду общей и специальной профилактики цели его приговора были достигнуты, и, по мнению суда, он больше не представляет угрозы для общества, которая помешала бы его освобождению.

"Несомненно, пожизненное заключение является редкостью, и поэтому преступления, которые привели к нему, сильно отличаются от среднестатистических. Однако это не означает, что освобождение заключенного, отбывающего такое заключение, возможно только в теории, а на практике это неосуществимы », - пояснил окружный суд, по мнению которого, весьма вероятно, что Пятницкий в будущем воздержится от криминальной жизни и будет жить законопослушно. По мнению коллегии, риск рецидива у Пятницкого низкий, что подтверждается его поведением во время отбывания наказания и тем фактом, что его взгляды и образ мышления ориентированы на соблюдение закона.

Суд отметил, что за 38 лет лишения свободы в отношении Пятницкого был проведен ряд реабилитационных мероприятий и что его поведение было безупречным с момента совершения последнего преступления с 2002 года. Он участвовал в трудовой занятости, языковом обучении и многочисленных социальных программах, по каждой из которых получил положительные отзывы - он открыто говорит о совершенных преступлениях, понимает их причины, искренне сожалеет о них и хочет жить по своему закону до конца жизни.

По условно-досрочному освобождению суд назначил Пятницкому семилетний испытательный срок и дополнительные требования к проверке, согласно которым он должен проживать по указанному адресу и соответствовать условиям, установленным служащим службы пробации.

Кроме того, Пятницкий не имеет права покидать территорию Эстонии или употреблять алкоголь во время проверки поведения без предварительного разрешения. Пятницкий также обязан участвовать в социальной программе и первые 10 месяцев будет находиться под электронным наблюдением. После освобождения Пятницкий будет находиться в реабилитационном центре, чтобы снизить риски трудностей с адаптацией. В случае совершения Пятницким нового преступления он неминуемо будет отбывать пожизненное заключение.

Пятницкий был приговорен к четырем годам лишения свободы за публичное воровство решением тогдашнего Верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года.

Два года спустя Пятницкий был осужден за убийство, грабеж, изнасилование, неестественное удовлетворение и хулиганство в тюрьме и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Осенью 1992 года Верховный суд признал Пятницкого виновным в убийстве другого заключенного и приговорил его к смертной казни.

Решением президента Леннарта Мери от 5 марта 1993 года вынесенный Пятницкому смертный приговор был заменен пожизненным заключением в тюрьме закрытого типа.

Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в причинении тяжких телесных повреждений его сокамернику и приговорил его к девяти годам лишения свободы, которое считалось пожизненным заключением.

Приговор Пятницкому вступил в силу 12 мая 1983 года. Закон предусматривает возможность освобождения осужденного на пожизненное заключение после отбытия 25 лет лишения свободы.

BNS