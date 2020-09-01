Гражданин Украины пытался провезти в Эстонию контрабанду в колесе

Правопорядок / ПроисшествияГражданин Украины пытался провезти в Эстонию контрабанду в колесе
Дата публикации: Сегодня, 17:43 Просмотрено: 80
На На КПП Лухамаа на эстонско-российской границе в среду был задержан гражданин Украины, который пытался контрабандой ввезти в Эстонию сигареты.
Контрабандные сигареты. Автор: Налогово-таможенный департамент
Как сообщает Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны, 14 апреля на КПП в Лухамаа (Выруский уезд) был задержан гражданин Украины, который управлял автомобилем Volkswagen Passat с литовскими регистрационными номерами.
В ходе таможенного досмотра в запасном колесе были обнаружены 2580 спрятанных сигарет.
На водителя был наложен штраф в размере 400 евро.
DELFI.EE