Иран сообщил о происшествии на ядерном объекте в Натанзе

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На электрораспределительной сети в иранском Натанзе произошло происшествие, затронувшее объект по обогащению урана, сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Подробности или природа инцидента не сообщаются. По словам Камальванди, в ходе происшествия пострадавших не было. Инцидент произошел на следующий день после того, как на ядерном объекте в Натанзе начали закачку газа в новые центрифуги для обогащения урана.

Источник: AP 2020

«Причины происшествия расследуются, подробности будут сообщены позднее», — передает иранское агентство Fars слова господина Камальванди (перевод AFP). По его словам, инцидент не привел к загрязнению.



Ранее в Натанзе был открыт цех по производству усовершенствованных центрифуг. США требовали от Ирана приостановить их использование, считая его нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерной сделки»).



С 6 по 9 апреля в Вене прошли встречи по восстановлению «ядерной сделки». По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, главным итогом встречи стало начало практической работы по восстановлению СВПД.

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