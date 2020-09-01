Известная телеведущая Майре Аунасте задержана пьяной за рулем

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Известная телеведущая и бывшая депутатка Рийгикогу Майре Аунасте во вторник вечером задержана в Тарту нетрезвой за рулем автомашины Subaru.

Майре Аунасте Фото: HENDRIK OSULA

Поскольку 67-летняя Аунасте находилась за рулем в состоянии опьянения, уровень которого у автоводителя рассматривается как уголовное приступление, против Аунасте возбуждено уголовное дело.

Полицейский патруль задержал в 21.45 на улице Вяйке-Кааре автомобиль Subaru, который вела нетрезвая Аугасте.

Точная степень опьянения Аунасте выясняется в ходе проведения экспертизы.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет. Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

BNS