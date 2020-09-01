Известная телеведущая Майре Аунасте задержана пьяной за рулем

Правопорядок / ПроисшествияИзвестная телеведущая Майре Аунасте задержана пьяной за рулем
Дата публикации: Сегодня, 12:15 Просмотрено: 104
Известная телеведущая и бывшая депутатка Рийгикогу Майре Аунасте во вторник вечером задержана в Тарту нетрезвой за рулем автомашины Subaru.
Поскольку 67-летняя Аунасте находилась за рулем в состоянии опьянения, уровень которого у автоводителя рассматривается как уголовное приступление, против Аунасте возбуждено уголовное дело.
Полицейский патруль задержал в 21.45 на улице Вяйке-Кааре автомобиль Subaru, который вела нетрезвая Аугасте.
Точная степень опьянения Аунасте выясняется в ходе проведения экспертизы.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет. Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.
BNS