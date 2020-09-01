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Дата публикации: Сегодня, 12:29 Просмотрено: 67

В январе, феврале и марте в ДТП погибли 11 человек, это на четыре меньше, чем годом раньше.

За первые три месяца года в ДТП погибли 11 человек
Иллюстративное фото

В январе прошлого года в ДТП погибли 9 человек, в январе нынешнего — четыре. В феврале прошлого года в ДТП погибли 4 человека, в феврале нынешнего — двое.

Трагическим стал март этого года, когда в ДТП погибли пять человек, свидетельствует полицейская статистика. 

Всего в течение первых трех месяцев нынешнего года произошло 209 тяжелых ДТП, в которых пострадали 256 человек. В прошлом году за первые три месяца тяжелых ДТП было 252, в них пострадали 290 человек. 

По вине пьяных водителей в этом году произошли 108 тяжелых ДТП, в них погибли два человека и пострадали 21. 

BNS

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