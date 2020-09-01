Интернет-мошенники выманили у двух жителей Силламяэ значительные суммы

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Представившиеся сотрудниками банка интернет-мошенники выманили у одного жителя Силламяэ более 11 000 евро, а у другого - почти 2 000 евро.

Иллюстративаное фото. ARGO INGVER

40-летней проживающей в Силламяэ женщине позвонил якобы работник банка и сказал, что ее банковский счет использовался не по назначению. Для якобы восстановления безопасности банковского счета у нее запросили пароли Smart-ID для, после этого с ее счета исчезли 11 235 евро, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Псевдо-сотрудник банка позвонил и 34-летнему мужчине из Силламяэ, сообщив, что его банковский счет использовался не по назначению и запросив пароли для восстановления безопасности. После этого со счета мужчины пропало почти 1900 евро.

Полиция для расследования обоих дел возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

BNS