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Правопорядок / ПроисшествияУдаривший 92-летнюю бабушку нарвитянин получил условный срок

Дата публикации: Сегодня, 10:23 Просмотрено: 38

На этой неделе Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободу 36-летнего нарвитянина, который избил собственную 92-летнюю бабушку.

Ударивший 92-летнюю бабушку нарвитянин получил условный срок
Иллюстративное фото. pexels.com

Мужчина был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 6 месяцев с испытательным сроком в один год.

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, в начале сентября прошлого года 36-летний внук напал на свою бабушку в квартире, в которой они совместно проживают.

Мужчина схватил ее за волосы, толкнул и ударил кулаком по голове.

ERR

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