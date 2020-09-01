Ударивший 92-летнюю бабушку нарвитянин получил условный срок

Правопорядок / ПроисшествияУдаривший 92-летнюю бабушку нарвитянин получил условный срок
Дата публикации: Сегодня, 10:23 Просмотрено: 38
На этой неделе Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободу 36-летнего нарвитянина, который избил собственную 92-летнюю бабушку.
Иллюстративное фото. pexels.com
Мужчина был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 6 месяцев с испытательным сроком в один год.
Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, в начале сентября прошлого года 36-летний внук напал на свою бабушку в квартире, в которой они совместно проживают.
Мужчина схватил ее за волосы, толкнул и ударил кулаком по голове.
ERR