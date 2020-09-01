В Нарве женщине позвонил мошенник: ее муж лишился 5000 евро

Правопорядок / ПроисшествияВ Нарве женщине позвонил мошенник: ее муж лишился 5000 евро
Дата публикации: Сегодня, 12:04 Просмотрено: 67
Семейная пара в Нарве лишилась более 5000 евро после звонка телефонного мошенника.
Иллюстративное фото. Взято с tema.ee
Уголовное дело было возбуждено 19 марта на основании поступившего в полицию заявления, сообщила в понедельник Идаская префектура.
60-летней женщине позвонил представившийся сотрудником банка человек. Он сказал женщине, что банковский счет ее мужа неправомерно использовали.
У жертвы запросили пароли для восстановления безопасности банковского счета. Через некоторое время с банковского счета ее мужа исчезли 5010 евро.
Точные обстоятельства происшествия выясняются.
ERR