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Правопорядок / ПроисшествияВ Нарве женщине позвонил мошенник: ее муж лишился 5000 евро

Дата публикации: Сегодня, 12:04 Просмотрено: 67

Семейная пара в Нарве лишилась более 5000 евро после звонка телефонного мошенника.

В Нарве женщине позвонил мошенник: ее муж лишился 5000 евро
Иллюстративное фото. Взято с tema.ee

Уголовное дело было возбуждено 19 марта на основании поступившего в полицию заявления, сообщила в понедельник Идаская префектура.

60-летней женщине позвонил представившийся сотрудником банка человек. Он сказал женщине, что банковский счет ее мужа неправомерно использовали.

У жертвы запросили пароли для восстановления безопасности банковского счета. Через некоторое время с банковского счета ее мужа исчезли 5010 евро.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

ERR

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