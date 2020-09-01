В Нарве женщине позвонил мошенник: ее муж лишился 5000 евро

Семейная пара в Нарве лишилась более 5000 евро после звонка телефонного мошенника.

Уголовное дело было возбуждено 19 марта на основании поступившего в полицию заявления, сообщила в понедельник Идаская префектура.

60-летней женщине позвонил представившийся сотрудником банка человек. Он сказал женщине, что банковский счет ее мужа неправомерно использовали.

У жертвы запросили пароли для восстановления безопасности банковского счета. Через некоторое время с банковского счета ее мужа исчезли 5010 евро.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

ERR