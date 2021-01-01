Происшествия за неделю

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Иллюстративное фото. Взято с eadaily.com Иллюстративное фото. Взято с eadaily.com

Физическое насилие

4 марта 62-летний мужчина избил своего внука в квартире на улице Креэнхольми в Нарве. Полиция задержала мужчину.

4 марта 40-летний мужчина избил свою мать в квартире на улице Йоала в Нарве. Подозреваемый был задержан.

6 марта в квартире на улице Раху в Нарве 39-летний мужчина избил свою бывшую партнершу. Обстоятельства происшествия выясняются.

6 марта в одном из частных домов Нарвы 48-летний мужчина избил другого мужчину и был задержан полицией.





Причинение серьезного вреда здоровью

5 марта в Нарве был избит 19-летний юноша, получивший серьезный вред здоровью. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

8 марта в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве 39-летний мужчина причинил вред другим мужчине и женщине. Обстоятельства выясняются.





Угрозы 5 марта 40-летний мужчина угрожал своей матери в квартире на улице Йоала в Нарве.

Присвоение

6 марта в полицию сообщили о том, что в квартире на улице Э. Вильде в Нарва-Йыэсуу 19-летний юноша присвоил наличные деньги своего отца. Ущерб - 4000 евро.





Компьютерное мошенничество

5 марта в в Нарве 21-летний мужчина и 26-летняя женщина нашли в Интернете объявление о вакансии и ввели свои коды Smart-ID по запросу предполагаемого работодателя. После этого потерпевшие потеряли 130 и 254 евро соответственно. Обстоятельства выясняются.





Кража

8 марта в полицию сообщили об угоне автомобиля Ford вместе с набором инструментов и другим имуществом с парковки одного из магазинов Нарвы. Ущерб - около 400 евро.





Самовольное вторжение

5 марта в полицию поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина без согласия хозяина проник в квартиру на улице Вахтра в Нарве.





Будни спасателей

5 марта в 21.00 в многоквартирном доме на улице Пяхклимяэ в Нарве сработал дымовой датчик. Жильцы почувствовали запах дыма, исходивший от одной из квартир, и вызвали спасателей. Прибывшие спасатели должны были бы взломать дверь, поскольку дома никого не было. Но хозяин квартиры, оставивший без присмотра на плите готовящуюся еду, успел прийти из магазина. В квартире был исправный дымовой датчик.

9 марта в 14.58 спасателей вызвали на улицу Вабадузе в Нарва-Йыэсуу, где горел открытым пламенем деревянный сарай. Пожар был потушен в 16.33. Причина возгорания выясняется. По словам хозяина, в сарае хранилась зола.





По информации PPA и Спасательного департамента