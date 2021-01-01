Происшествия за неделю

Правопорядок / ПроисшествияПроисшествия за неделю
Дата публикации: Вчера, 10:30 Просмотрено: 118
Foto: Argo Ingver
Физическое насилие
- 24 февраля полиция была вызвана в здание на улице Уускюла в Нарве, где неизвестный избил 50-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия расследуются, и подозреваемое лицо будет выяснено в ходе уголовного производства.
- 24 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 49-летний мужчина избил свою жену в квартире на улице Калда в Нарве. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.
Кражи
- 23 февраля управление полиции Йыхви возбудило уголовное дело о краже автомобильных дисков и покрышек из подвального бокса в Кохтла-Ярве, на улице Лехола. Ущерб - 700 евро.
- 2 марта в полицию поступило сообщение о краже ковра в торговом центре Нарвы. Ущерб - 345 евро.
Случай на границе
- 24 февраля на выезде из пункта пропуска Нарва-1 Идаской префектуры был проверен гражданин России 1965 г.р., ранее получивший предписание о выезде. Мужчина получил трехлетний запрет на повторный въезд.
- 1 марта офицеры Нарвского кордона Идаской префектуры обнаружили гражданина Швейцарской Конфедерации 1994 г.р., который двигался от плотины Кулгу в сторону острова Кренгольм, который находится в зоне пограничного режима. Гражданин Швейцарии был оштрафован за нарушение пограничного режима.
Насилие против представителя власти
- 23 февраля было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника полиции. Находясь в полицейском автобусе в Нарва-Йыэсуу, 50-летний мужчина напал на полицейского. Он был доставлен в следственный изолятор.
Мошенничество
- 23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный отреагировал желанием выкупить товар, о продаже которого было размещено объявление на интернет-портале Seti.ee. Для этого неизвестный покупатель попросил продавца ввести данные его банковской карты на присланном им интернет сайте. После ввода данных банковской карты с банковского счета продавца было переведено на неизвестный расчетный счет почти 430 евро.
По информации PPA