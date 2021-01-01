Viru Prospekt Происшествия за неделю » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

Правопорядок / ПроисшествияПроисшествия за неделю

Дата публикации: Вчера, 10:30 Просмотрено: 118

Происшествия за неделю
Foto: Argo Ingver

Физическое насилие

  • 24 февраля полиция была вызвана в здание на улице Уускюла в Нарве, где неизвестный избил 50-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия расследуются, и подозреваемое лицо будет выяснено в ходе уголовного производства.
  • 24 февраля в полицию поступило сообщение о том, что 49-летний мужчина избил свою жену в квартире на улице Калда в Нарве. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

Кражи

  • 23 февраля управление полиции Йыхви возбудило уголовное дело о краже автомобильных дисков и покрышек из подвального бокса в Кохтла-Ярве, на улице Лехола. Ущерб - 700 евро.
  • 2 марта в полицию поступило сообщение о краже ковра в торговом центре Нарвы. Ущерб - 345 евро.

Случай на границе

  • 24 февраля на выезде из пункта пропуска Нарва-1 Идаской префектуры был проверен гражданин России 1965 г.р., ранее получивший предписание о выезде. Мужчина получил трехлетний запрет на повторный въезд.
  • 1 марта офицеры Нарвского кордона Идаской префектуры обнаружили гражданина Швейцарской Конфедерации 1994 г.р., который двигался от плотины Кулгу в сторону острова Кренгольм, который находится в зоне пограничного режима. Гражданин Швейцарии был оштрафован за нарушение пограничного режима.

Насилие против представителя власти

  • 23 февраля было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника полиции. Находясь в полицейском автобусе в Нарва-Йыэсуу, 50-летний мужчина напал на полицейского. Он был доставлен в следственный изолятор.

Мошенничество

  • 23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный отреагировал желанием выкупить товар, о продаже которого было размещено объявление на интернет-портале Seti.ee. Для этого неизвестный покупатель попросил продавца ввести данные его банковской карты на присланном им интернет сайте. После ввода данных банковской карты с банковского счета продавца было переведено на неизвестный расчетный счет почти 430 евро.

По информации PPA

Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все