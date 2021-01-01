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В Эстонии преступность за год снизилась на 5 процентов: в 2020 году в Эстонии были зарегистрированы 25 817 преступлений, что на 5 процентов меньше, чем годом раньше, при этом на показатель больше всего повлияло снижение на 9 процентов насильственных преступлений, хотя в то же время убийств все же стало больше.



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«Прекрасно, что в прошлом году упал уровень преступности, остававшийся несколько лет на одном уровне. Особенно отрадно, что общее снижение связано с сокращением насильственных преступлений. Но наряду с хорошим, статистика также указывает, куда следует направить внимание полиции и прокуратуры», - сказала министр юстиции Марис Лаури.

«Наиболее тяжких преступлений против личности, таких как убийства и предумышленные убийства, было вместе с покушеиями зарегистрировано в прошлом году на 16 больше, чем в 2019 году. В результате этих преступлений погибли 39 человек, годом раньше - 26 человек. И это большая проблема, требующая особого внимания. Это не следствие коронавируса: число убийств начало расти еще в начале года. Большинство убийств произошло из-за алкогольных ссор. Но были и очень трагические события в общественном месте, например, как летом в Лихула. Рост числа смертей в результате домашнего насилия с 6 до 16 в прошлом году - это очень плохо», - подчеркнула Лаури.

В то же время в целом рост связанных с домашним насилиемпреступлений приостановился. Если в предыдущие годы ежегодно регистрировалось больше преступлений, чем за предыдущий год, а в 2019 году было зарегистрировано их 4119 , то в прошлом году их было зарегистрировано чуть меньше - 3987. В двух процентах случаев дети были либо жертвами, либо свидетелями преступлений.

«Одним из приоритетов уголовной политики государства и правящей коалиции является сокращение преступности среди несовершеннолетних. В прошлом году к достижению этой цели был сделан шаг вперед и было зарегистрировано меньше правонарушений среди несовершеннолетних, чем в предшествующем году. Количество совершенных несовершеннолетними преступлений сократилось на 29 процентов, а количество проступков - на 13 процентов», - пояснила Лаури.

Более справедливая экономическая среда также является приоритетом правительства в борьбе с преступностью. В 2020 году в Эстонии было зарегистрировано 208 экономических преступлений, 28 процентов составили налоговые правонарушения, а 29 процентов - незаконная экономическая деятельность. «Расследование экономических преступлений в этом году должно сосредоточиться на особо значимых делах, таких как касающиеся банкротства преступления, количество которых может увеличиться из-за экономического кризиса. Другой требующий внимания вопрос — мошенничество со льготами. Нынешние случаи имеют корни в сельхозсекторе и состоят в основном в мошенничестве с финансовой поддержкой со стороны PRIA. Считаю, что в связи с началом работы Европейской прокуратуры в этом году есть возможность выйти на новый уровень и в раскрытии подобных преступлений», - подчернула министр юстиции.

По сравнению с 2019 годом количество коррупционных преступлений увеличилось на девять, всего зарегистрировано 78 таких преступлений. В 2020 году совершенные в частном секторе преступления были отмечены в сфере переработки отходов, где все семь зарегистрированных случаев связаны с одним уголовным делом.

Кибер- или компьютерные преступления участились. По сравнению с 2019 годом количество компьютерных преступлений выросло на 12 процентов. Киберпреступность со значительным воздействием, такая как атаки на серверы, блокировка данных и нарушающие веб-трафик DdoS-атаки составили почти три процента киберпреступлений.

Стало меньше преступлений против собственности. В прошлом году их было зарегистрировано 9955, что на два процента меньше, чем годом раньше, но в то же время на кражи все же приходилась самая большая доля всех преступлений - 29 процентов.

Согласно опросу потерпевших, удельный вес жертв преступлений в последние годы остается на том же уровне. В 2020 году жертвами преступлений стали пять процентов опрошенных, при этом один процент стали жертвами насильственных нападений, а три процента - жертвами угроз насилия.

BNS