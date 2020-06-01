Полиция задержала иностранца, стрелявшего на Таллиннском автовокзале

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Сегодня около 9 часов утра полиции сообщили о мужчине, который стрелял из похожего на оружие предмета на Таллиннском автовокзале. Полицейские задержали этого мужчину, никто не пострадал.

Таллиннский автовокзал. Автор: Siim Lõvi /ERR

Патруль Кесклиннаского отделения полиции получил вызов высшего приоритета на автобусный вокзал. 32-летний мужчина хотел зайти в автобус с собакой без намордника. В следующий момент он достал из рюкзака стартовый пистолет и выстрелил в асфальт.

„Через семь минут после получения вызова мы задержали рядом с автовокзалом 32-летнего гражданина Швеции в качестве подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка. Мужчина при задержании не оказал сопротивления. Его собаку доставили в приют", – рассказал руководитель смены патрульных полицейских Кесклиннаского отделения полиции Кейто Сеппо.

„Такое поведение, когда кто-то во многолюдном общественном размахивает оружием или похожими на него предметами, а тем более целится в людей или стреляет, абсолютно недопустимо, так как вызывает обоснованный страх у окружающих, – сказал Сеппо. – С расстояния трудно определить, настоящее ли оружие в руках нарушителя, поэтому такие случаи могут закончится и трагически для самого нарушителя, так как полицейские имеют право применить для устранения опасности огнестрельное оружие".

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства по статье о грубом нарушении общественного порядка.

Виктория Корпан пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны