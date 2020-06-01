Выдумавшая свое изнасилование юная нарвитянка получила условный срок

Дата публикации: Сегодня, 12:05 Просмотрено: 153

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободу 20-летнюю нарвитянку, которая добровольно вступила в интимную связь со своим бывшим мужем, а затем обвинила его в изнасиловании.

Иллюстративная фотография. Фото: Сийм Лыви/ERR

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 28 июня 2019 года девушка пришла в полицейский участок и заявила на своего супруга, обвинив его в изнасиловании.

За два дня до этого муж, с которым девушка к тому моменту уже жила раздельно, пришел к ней в гости. Ночью пара занялась сексом, а на утро мужчина объявил жене, что окончательно от нее уходит.

После этого, как установили следователи, девушка и решила его проучить, заявив об изнасиловании. Несмотря на то, что ее предупредили об ответственности за дачу ложных показаний, нарвитянка решила дать заявлению ход. Но довольно быстро следствию стало известно, что фактически изнасилования не было. Девушка прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая не выявила повреждений, характерных для сексуального насилия.

Важную роль сыграло и телефонное сообщение, которое на следующий день после полового акта нарвитянка отправила бывшему спутнику жизни, охарактеризовав произошедшее минувшей ночью следующим образом: "Я тебе доверяла… я тебе дала".

После этого прокуратура обвинила девушку в даче ложных показаний. Суд приговорил е к 6 месяцам условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Решение суда, вынесенное 6 января, вступило в законную силу.

ERR