Служба 112. Неделя в Ида-Вирумаа

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Причинение серьезного вреда здоровью

15 января в полицию поступило сообщение о том, что 29-летняя женщина ударила своего партнера ножом в квартире на проспекте Выйду в Нарве. Полиция задержала женщину как подозреваемую.

Физическое насилие

16 января полиция возбудила уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который напал на свою мать в квартире на улице Партизани в Нарве, причинив потерпевшей физическую боль. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

16 января в полицию поступило сообщение о том, что у дома на Таллиннском шоссе в Нарве 24-летний мужчина избил свою жену. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

18 января в полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Тулевику в Нарве 34-летний мужчина избил женщину, которой причинил боль и нанес травмы. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

19 января в полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Калда в Нарве 37-летний мужчина избил свою супругу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Кражи

19 января в полицию сообщили о похищении мобильного телефона OnePlus из квартиры на улице Раквере в Нарве. Ущерб - 700 евро.

19 января полиция узнала о похищении автомата по продаже конфет из учебного заведения Нарвы. Ущерб -около 300 евро.

Мошенничество

15 января в полицию сообщили, что в Нарве 25-летняя женщина пожелала купить товары в Интернете и внесла деньги за покупку, однако получить купленные товары не смогла. Ущерб - около 205 евро. Обстоятельства выясняются.

Компьютерное мошенничество

16 января полицию известили о том, что в Нарве позвонили 31-летней женщине и заявили о желании купить товар, продаваемый ею в Интернете. После этого женщине была отправлена ​​поддельная ссылка для подтверждения платежа, по которой она перешла, введя данные своей банковской карты. Пострадавшая потеряла 200 евро. Ведется расследование.

Пограничный случай

17 января в 8.15 патруль пограничного кордона обнаружил рыбаков, ловивших рыбу на Чудском озере. Поскольку выход на лед Чудского озера из Васькнарвы запрещен, рыбаков отправили обратно на берег.

По информации PPA и Спасательного департамента