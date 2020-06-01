Служба 112. Неделя в Ида-Вирумаа

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Фото: politsei.ee

Физическое насилие

9 января 37-летний мужчина напал на свою жену в квартире на улице Креэнхольми в Нарве и был задержан полицией.

Кражи

8 января в полицию поступило сообщение о похищении кассового аппарата из магазина на улице Уускюла в Нарве. Ущерб составил почти 930 евро.

8 января из кошелька 47-летней женщины в доме на улице Маслова в Нарве украли наличные. Ведется расследование.

8 января ночью из припаркованного в Нарва-Йыэсуу грузовика Scania было украдено 350 литров топлива. Ущерб - более 300 евро. Возбуждено уголовное дело.

10 января открыто дело о похищения мобильного телефона Samsung из квартиры на улице А.Пушкина в Нарве 7 января. Ущерб - 950 евро.

Присвоение

8 января неизвестный украл мобильный телефон у 47-летнего мужчины на улице Космонауди в Нарве. Обстоятельства выясняются.

Компьютерное мошенничество

11 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что 53-летнему мужчине позвонил предполагаемый банковский служащий, который сообщил, что банковский счет абонента использовался не по назначению. Жертву попросили назвать коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. В итоге с банковского счета компании исчезла сумма около 24 400 евро.

В другом заявлении, поступившем в тот же день, говорилось, что с банковского счета 55-летнего мужчины на другой счет без разрешения владельца были переведены 8 500 евро.

12 января полицию известили о том, что с банковского счета 50-летнего мужчины без разрешения владельца были сняты 245 евро.

На границе

9 января сотрудники Нарвского кордона обнаружили на льду Нарвского водохранилища мужчину 1957 г.р., ловившего рыбу. Он был оштрафован за несоблюдение запрета на выход на лед.

Будни спасателей

11 января загорелся электрощит в одном из домов по проспекту Кангеласте в Нарве. Спасатели потушили пожар, проветрили подъезд и передали решение проблемы электрикам. В аварии никто не пострадал.

12 января на улице Лахе в Нарве горел двойной летний домик. Пожарные локализовали возгорание. Ни люди, ни другие здания не пострадали.

По информации PPA и Спасательного департамента