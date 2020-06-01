Дело Porto Franco привело к обыску в Kredex

Дата публикации: Вчера, 16:03 Просмотрено: 228

Во второй половине дня во вторник в предоставляющем предприятиям кредиты и поручительство учреждении KredEx проходит обыск, который проводит полиция безопасности.

Kredex Фото: Tairo Lutter

Сотрудники полиции безопасности во вторник выполняют следственные действия, связанные с девелопером недвижимости Porto Franco, сообщила BNS пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

В июле прошлого года совет KredEx обсудил предоставление Porto Francole кредита на 39,4 млн евро, правительство одобрило предоставление кредита 3 сентября прошлого года.

Отец мажоритарного владельца Porto Franco Рауно Тедера, бизнесмен Хиллар Тедер, в июле прошлого года пожертвовал Центристской партии 30 000 евро, в сентябре 30 000 евро, а в четвертом квартале прошлого года еще 60 000 евро.

Министр экономики Таави Аас ранее заявлял, что крупные пожертвования партиям, сделанные отцом Рауно Тедера Хилларом Тедером, не связаны с решением правительства.

BNS