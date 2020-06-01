Суд оставил в силе приговор истязавшему ребенка мужчине

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Тартуский уездный суд отказал в досрочном освобождении мужчине, который неоднократно применял насилие к 2,5-летней девочке и ударил ее кулаком в лицо.

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Суд решил, что нет оснований для досрочного освобождения Эгерта Муста (38).

Суд учел в своем решении, что Муст в течение продолжительного периода применял насилие к ребенку своей бывшей сожительницы. Муст нанес ребенку ряд травм, в том числе одну опасную для жизни.

Муст совершал преступления в то время, когда должен был заботиться о ребенке, но вместо этого он причинил крайне тяжкий ущерб физическому и психологическому здоровью маленького ребенка.

Срок его наказания отсчитывается от задержания 18 сентбяря 2014 года, он истекает 18 сентября 2023 года.

Летом 2015 года Таллиннский окружной суд оставил без изменений девятилетний тюремный срок, к которому Муста приговорил Харьюский уездный суд.

Согласно обвинению, в первой половине сентября 2014 года Муст не менее четырех раз применял к маленькому ребенку физическое насилие, оставив множество гематом.

Согласно обвинению, вечером 16 сентября 2014 года Муст с силой ударил ребенка кулаком в лицо, так что девочка отлетела, ударилась головой об стену и получила опасную для жизни черепно-мозговую травму.

На следующий день ребенка доставили в больницу, врачи заподозрили, что ребенок является жертвой преступления, и больница обратилась в полицию.

Муст частично признал свою вину в причинении ребенку тяжелой травмы, но не в истязании ребенка.

Полицейские службы защиты детей Пыхьяской префектуры два дня спустя задержали Эгерта и мать ребенка Кейти Воогре (22) в качестве подозреваемых, суд по просьбе прокурора санкционировал их арест на время предварительного следствия.

Харьюский уездный суд 17 марта 2015 года утвердил в порядке согласительного делопроизводства приговор применявшей насилие к ребенку Кейти, женщину освободили из-под ареста.

Суд утвердил новый приговор, в соответствии с которым Воогре назначили трехлетний тюремный срок, из которого она должна была немедленно отбыть шесть месяцев. Поскольку она уже провела это время под арестом во время предварительного следствия, она в тот же день вышла на свободу.

Остальная часть наказания была условной с трехлетним испытательным сроком, в течение которого Кейти следовало подчиняться правилам пробации.

Суд запретил Воогре в течение испытательного срока употреблять алкоголь, наркотические и психотропные вещества, а также обязал ее участвовать в социальной программе.

Согласно обвинению, Воогре за период с ноября 2013 года по сентябрь 2014 года в общей сложности около десяти раз применяла насилие к своей родившейся в марте 2012 года дочери. Женщина била ребенка ладонью и дергала ее за волосы, причиняя ей боль.

BNS



