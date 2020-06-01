В прибывшем из России грузовике обнаружено около 30 000 контрабандных сигарет

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По информации BNS, в прибывшем из России грузовике сотрудники таможни обнаружили около 30 000 контрабандных сигарет.

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В ночь на 10 января на пограничном пункте Лухамаа был задержан прибывший в Эстонию грузовик Volvo с российскими номерами, который вел 54-летним российский гражданин, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры. В ходе таможенного досмотра в тайнике грузовика были обнаруженоы 28 994 пачки сигарет с белорусскими акцизными марками.

Водителя грузовика доставили в Тартуский арестный дом для проведения дополнительного делопроизводства, заниматься произошедшим продолжит налогово-таможенный департамент.

Источник: BNS