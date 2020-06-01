Кто был за рулем машины Ефремова?

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Оформлявший аварию с участием Михаила Ефремова инспектор ГИБДД подтвердил, что в момент ДТП за рулем джипа находился актер «с характерным запахом изо рта».

Во время допроса сотрудник полиции последовательно описал события, произошедшие на Смоленской площади поздно вечером 8 июня, когда автомобиль заслуженного артиста России вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик службы доставки еды. Инспектор добавил, что на месте инцидента дорога была ровной, сухой и свободной, передает Telegram-канал Mash.

Незадолго до этого адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности актера в ДТП. Юрист отметил, что артист был сильно пьян и не помнит обстоятельств произошедшего, но при необходимости готов понести наказание. Затем после переговоров с родственниками погибшего Сергея Захарова Пашаев заявил, что они стремятся извлечь максимальную выгоду из этой ситуации.

«Вроде бы старший сын Виталий готов к диалогу. Посмотрим…Что касается других членов семьи, то народ видел, как они по телеканалам бегали, деньги собирали. Я же знаю, сколько они получали за каждый поход [на ТВ].

Ничего не вижу плохого в том, чтобы давать интервью, но они превратили эту историю в коммерческий объект», — сказал юрист сайту Teleprogramma.Pro.

Ранее СМИ писали о том, что для выплаты компенсации Захаровым Ефремов планирует продавать недвижимость в Юрмале. Также источники сообщали, что родственники погибшего категорически отказывались от получения денег до судебного разбирательства. При этом, согласно практике, суммы выплат по решению суда в разы меньше тех, что предлагают потерпевшим сразу после инцидента. Однако адвокат Ефремова опроверг информацию о продаже домов и снова заявил о глубоких переживаниях артиста.

«Речи о продаже домов не было. Михаил глубоко верующий человек, он реально сильно переживает. Хотел помочь семье материально не для того, чтобы потом они пришли и сказали: «Пожалуйста, не наказывайте его!» Он думает, что, если поможет материально, то ему будет легче морально», — сказал Пашаев.

Юрист подчеркнул, что на решение суда о сумме компенсации влияет мнение потерпевших, но он знает, как в рамках закона сделать так, чтобы «дали меньше».

«Суд примет решение. Это не умышленное преступление. Есть определенные моменты, о которых я пока говорить не могу. Но будет такая сенсация, вы себе не представляете», — пообещал адвокат Ефремова.

По словам Пашаева, практика показывает, что при таких преступлениях в суде заявляют сумму компенсаций в размере 500-800 тыс. рублей.

Адвокат Ефремова: Это не умышленное преступление



«Не более миллиона, — отметил юрист. — Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но у него на иждивении не было несовершеннолетних детей, больных, это не молодая семья. Если по-человечески сесть за стол переговоров, то могли бы получить намного больше. Я неоднократно звонил, предлагал встретиться».

На продолжительный «водевиль» адвокатов по делу об аварии с участием Ефремова обратили внимание в Совете Федерации. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас обратился к адвокатскому сообществу с призывом остановить этот процесс.

«Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА, — сказал сенатор Андрей Клишас. — Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито».

В ответ на заявление члена Совфеда статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин поблагодарил его за внимание к проблеме современной адвокатуры.

«Мы столь же благодарны многоуважаемому сенатору Клишасу за то, что именно он внес в свое время на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым адвокатское сообщество подобные вопросы решает полностью автономно и без вмешательства органов государственной власти какими бы они не были», — сказал Добрынин.

Согласно источнику, в отношении Пашаева и представляющего семью погибшего Александра Добровинского были возбуждены дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Gazeta.ru