Друзья убитой сожителем в Кивиыли: он расправился с ней и пошел в город пить водку

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В минувшую пятницу, 22 мая, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Кивиыли было найдено тело 37-летней женщины с признаками насилия. Полиция задержала в качестве подозреваемого 35-летнего сожителя потерпевшей, пишет Rus.Delfi.eе со ссылкой на Eesti Päevaleht.



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Подробно комментировать случай полиция и прокуратура пока не могут, но одна из близких подруг убитой — назовем ее Ритой — согласилась поговорить с журналистами. ”Я с этим мужчиной знакома не была. Мы с друзьями знали, что он вор и прохиндей, сидел в тюрьме. Знали, что он и раньше применял насилие и бил женщин. Мы предупреждали Кристи, чтобы она держалась от него подальше, но, к сожалению, она не послушалась. Пожалуйста, предупредите всех женщин, чтобы они не связывались с ним”, — начинает свой рассказ женщина.

Когда именно познакомились Кристи и Евгений, Рита не знает, но более тесное общение началось четыре месяца назад после одного дня рождения. По словам женщины, Евгений довольно быстро переехал к Кристи. ”У него была съемная квартира в Кивиыли, но он за нее не платил и его собирались выселять, а Кристи по доброте душевной его приютила. Ей всегда было всех жалко, она всегда всем помогала. Кристи уже долгое время была одна и искала ”того самого””.

Рита говорит, что Кристи любила кошек и была очень трудолюбивой. Работала на Раквереском мясокомбинате. ”К работе она относилась очень серьезно. В пятницу или субботу мы иногда устраивали шашлыки и пропускали по несколько пив, но рабочие дни для нее — святое. Она — молодец”.

"Вел в CityAlko и заставлял покупать водку"

Если раньше Кристи выходила на работу даже немного заболевшей, то в последние полтора месяца несколько раз брала больничный. ”Скорее всего, тогда Женя начал ее лупить”, — говорит Рита и добавляет, что коллеги стали замечать у Кристи небольшие синяки, которые та объясняла падениями.

Кристи работала по сменам. Евгений всегда провожал ее на развозку и встречал с нее. ”Всегда в прямом смысле брал под руку, вел в CityAlko и заставлял покупать водку”, — рассказывает подруга. Если раньше Рита и Кристи часто встречались за чашкой кофе, то в последние два месяца совсем не виделись, поскольку Евгений запретил женщине общаться с друзьями.

”Для меня стало шоком, когда Кристи прекратила со мной общение. Мне было больно, но я подумала, что пройдет время и мы опять будем общаться. Несколько недель назад я взяла инициативу в свои руки и написала ей и позвонила. Но она проигнорировала, — рассказывает Рита. — Она не жаловалась. Это и удивляет. Могла бы написать сообщение, что все плохо. Намекнуть как-то. Вся моя семья хорошо общалась с Кристи и мы пришли бы ей на помощь”.

Позже друзья узнали, что в последние три месяца Кристи не платила по счетам, что для нее несвойственно, и даже ходила просить денег в долг.

По версии друзей, Евгений убил Кристи в ночь с четверга на пятницу. ”В четверг он встретил Кристи с развозки. Взял за руку, отвел в магазин, где они купили две бутылки водки. Продавщица сказала, что они выглядели счастливыми, держались за руки и смеялись. Сама Кристи в будние дни никогда не употребляла алкоголь. В выходные бывало, но немного”, — рассказывает Рита. По ее словам, Кристи очень нравилось слушать музыку и около года назад она купила себе мощные колонки. ”Наверное, соседи именно поэтому не слышали криков: Евгений включал громко музыку и бил Кристи”, — предполагает подруга.

В пятницу днем Евгения видели в городе с бутылкой водки в руках. ”Евгений сказал, что у него серьезные проблемы, что потом придет и расскажет. Но вместо этого около 20 часов вечера пошел к бывшему мужу Кристи и сказал, что Кристи убили. Бывший муж выпивал вместе с другом и не поверил Евгению. Евгений говорит, что то ли он сам убил Кристи, то ли кто-то другой”, — рассказывает Рита.

Бывший муж позвонил Кристи, но та не ответила. Тогда он взял у Евгения ключи от ее квартиры и отправился на место, где и нашел накрытое одеялом тело Кристи.

Полиция и прокуратура данный случай комментировать не могут, ссылаясь на интересы следствия. Идаский префект Тарво Крууп смог лишь подтвердить, что ранее полиция к этой семье вызовов не получала.

Семейного насилия в Ида-Вирумаа много

Уголовное дело возбуждено на основании статьи о нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. Следствием руководит Вируская окружная прокуратура.

Говоря в общем, Крууп отметил, что случаев семейного насилия в Ида-Вирумаа много, а в этом году и вовсе отмечен рост: с 1327 вызовов в прошлом году с начала года по 24 мая до 1384 вызовов за тот же период в этом году.

Для того, чтобы как-то исправить ситуацию, полиция совместно с Eesti Energia запустила в Ида-Вирумаа социальную кампанию ”Я мужчина, я не бью”. Правоохранительные органы надеются, что при помощи концерна удастся ”достучаться” до максимального количества мужчин северо-востока.

По словам Круупа, убийств в близких отношений в Вирумаа в последние годы не было, и во многом благодаря дополнительному контролю. ”Если патруль отреагировал на сообщение и если мы видим, что на данный момент повреждений нет, то позже мы проводим дополнительную проверку. Проверяем на следующий день или через день, нет ли у человека повреждений”. Иными словами: полиция дает насильнику сигнал, что за ним наблюдают. ”Также мы не нянчимся с теми, кто один раз ударил женщину. Если есть повреждение, то мы мужчину забираем”, — говорит префект.

”В орбиту нашего внимания данная семья не попадала”, — сообщает социальный работник волости Люганузе Кетлин Мыру. По ее словам, не попадала женщина и в приют для жертв насилия: ”В противном случае мы бы знали. Все такие случаи доходят до нас”.

По ее словам, как правило, социальные работники в курсе подобных ситуаций, если в семье есть дети. У убитой женщины детей не было. ”Хотя сообщение о насилии в близких отношениях приходят нам даже если детей в семье нет. Эта семья была для нас, что называется, чистым листом. Мы просто знали, что они тут жили, женщина работала в большом городе недалеко от Кивиыли, но с семьей мы не сталкивались”.

Именно поэтому случившееся, по словам Мыру, не только печально, но и неожиданно. ”Если подобное и происходит, то, скорее, в семье, где дела еще до этого были плохи и в какой-то момент все усугубилось”, — отмечает она.

Убивают не только мужчины

Но убивают не только мужчины. Так, вечером 15 мая в Центр тревоги позвонила женщина и сообщила, что ее сожителю стало плохо и ему нужна помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть 50-летнего мужчины. Проведенное для выяснения причин вскрытие выявило наличие признаков насильственной смерти. 18 мая полиция задержала его сожительницу, 45-летнюю женщину, в качестве подозреваемой. ”К настоящему моменту женщина дала полиции показания и нам известно, что в пятницу, 15 мая они вместе с мужчиной употребляли алкоголь. Между ними произошел конфликт. Но все детали будут выяснены в ходе уголовного расследования”, — сообщил ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Леннарт Пулк.

”На основании собранных к настоящему моменту доказательств можно сказать, что под воздействием алкоголя женщина стала агрессивной и напала на своего сожителя. Чтобы исключить повторения подобной ситуации, прокуратура посчитала нужным заключить ее под стражу на время уголовного расследования”, — сообщила прокурор Мерри Тийтус. Уголовное дело возбуждено по статье ”убийство”. Следствием руководит Ляэнеская окружная прокуратура.