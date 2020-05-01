Суд арестовал женщину, выстрелившую в своего мужа, известного инструктора по стрельбе

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Харьюский уездный суд в среду дал санкции на арест женщины, которая в понедельник вечером дома в волости Куусалу выстрелила в своего мужа, получившего тяжелое пулевое ранение.

Иллюстративное фото: pixabay.com





По просьбе старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Паэсоо суд санкционировал арест на два месяца 44-летней Лийны, подозреваемой в попытке убийства своего мужа, известного инструктора по стрельбе Мартина Баховски.



«Человек, который употребляет алкоголь и владеет оружием, может быть непредсказуемым и опасным. По этой причине я сочла необходимым обратиться к суду за разрешением на арест подозреваемой. Суд, оценив собранные доказательства, счел это оправданным и женщину арестовали на время предварительного следствия», - сказала Паэсоо BNS.



В 18.40 в понедельник отреагировавшие на вызов медики обнаружили в доме 46-летнего Мартина, которого отвезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.



Полиция задержала на месте супругу мужчины Лийну, которая на момент задержания находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщил департамент полиции и погранохраны.



В течение вторника полицейские проводили различные следственные действия и обнаружили в том же доме боеприпасы и огнестрельное оружие.



По словам руководящей следствием старшего прокурора Катрин Паэсоо, задержанной женщине, которая ранее не наказывалась в уголовном порядке, предъявили подозрение в попытке убийства.



«На данный момент известно, что как женщина, так и мужчина имели разрешение на оружие и законно приобретенное оружие. Однако сейчас выясняется, из какого именно оружия стреляли и были ли в доме и незаконные боеприпасы и оружие. Цель следствия — установить все обстоятельства, которые привели к столь тяжкому преступлению», - отметила Паэсоо.