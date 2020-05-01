Пропавшего мужчину нарвская полиция нашла через сутки в плохом состоянии лежащим на земле недалеко от его дачи

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На прошлой неделе в полицию поступило сообщение о пропавшем без вести нарвитянине, 1950 года рождения. Он покинул свою дачу рано утром, в 04.00, в состоянии алкогольного опьянения, в то время как его мобильный телефон находился дома. После этого его местоположение оставалось неизвестным, рассказывает Нарвский отдел полиции на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook, Narva politseijaoskond

Только вечером того же дня семья сообщила полиции об исчезновении мужчины.

Несмотря на то, что информация об исчезновении человека поступила в полицию относительно поздно, полицейские обнаружили мужчину лежащим недалеко от его дачи. Произошло это через сутки после того, как он ее покинул.

Мужчина находился в плохом состоянии и нуждался в неотложной медицинской помощи, в срочном порядке он был доставлен в больницу.

В данном случае все закончилось относительно благополучно: мужчина найден, но его физическое состояние до сих пор плохое.

Полиция обращает внимание на то, что последствия происшествия были бы более легкими, если бы в полицию обратились сразу после появления первых подозрений об исчезновении члена семьи.

Полиция призывает звонить по номеру 112 сразу же, как только возникает подозрение, что ваш близкий пропал или его жизнь может находиться в опасности. Выходя из дома, следует всегда брать с собой средства связи, чтобы в случае необходимости можно было обратиться за помощб, сообщить о своем местоположении.

Также полиция призывает следить за людьми, потребляющими алкоголь, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Дата происшествия в сообщении полиции не указывается.