Суд приговорил молодого человека, убившего бас-гитариста группы Kosmikud, к тюремному заключению

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Харьюский уездный суд в понедельник переквалифицировал обвинение в адрес Карела Шмутова, первоначально обвинявшегося в убийстве известного эстонского музыканта Райво Рятте или Кыммара. Суд признал, что 27-летнего Карела Шмутова спровоцировали на совершение убийства. Молодого человека приговорили к реальному лишению свободы — двум годам и пяти месяцам тюрьмы.

Фото: Райво Рятте, wiki

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

По ее словам, внезапное появление Райво Рятте в жилом доме на улице Киви в Таллинне, интенсивное применение физического насилия как в отношении обвиняемого, так и свидетеля, оскорбления и угрозы, преследование автомобиля, в котором Карел Шмутов пытался уехать с места событий, брошенный в его машину мобильный телефон под конец вызвали у Шмутова резкую эмоциональную реакцию, которую суд счел смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Вместе с тем, по оценке суда, преступление — нанесение смертельных травм Райво Рятте — Шмутов совершил все же осознанно, направив свой автомобиль в направлении Рятте. Несмотря на то, что до совершения преступления и после него Шмутов был и оставался законопослушным, суд все же посчитал необходимым приговорить его к реальному лишению свободы и не нашел обстоятельств, которые могли бы смягчить наказание.

Суд удовлетворил ходатайство одного из пострадавших, требовавшего в рамках гражданского иска выплаты ему компенсации материального ущерба в размере 3331,39 евро, но отклонил иск о возмещении морального ущерба.

Иск второго пострадавшего суд удовлетворил частично, востребовав с Шмутова 16 305,86 евро компенсации морального ущерба и 10 000 евро морального ущерба.

Шмутов должен также уплатить 876 евро штрафа за преступление второй степени, оплатить работу экспертов на сумму в 6954 евро и услуги защиты в 330 евро.

Расходы самого Шмутова на оказание ему правовой помощи в 13 920 евро суд возложил на него самого.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила в убийстве Кыммара нового партнера бывшей супруги Рятте, Карела Шмутова, который сбил музыканта на автомобиле. На начавшемся в начале января процессе обвиняемый в убийстве Шмутов не признал себя виновным.

По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, на основании собранных доказательств прокуратура делает вывод, что наезд автомобиля на Райво Рятте был не случайным и это не несчастный случай, а речь идет о том, что обвиняемый видел Райво Рятте, стоявшего перед автомобилем и умышленно наехал на него.

В ночь на 19 июля 2018 года в 00.09 в центр тревоги сообщили о ссоре между близким людьми, произошедшей на улице Киви в Нымме в Таллинне.

Как сообщили полиции, на улице Киви 48-летний Рятте напал на 27-летнего Шмутова и свою 40-летнюю экс-супругу Пальми. Прибывшие на место полицейские обнаружили аварийный легковой автомобиль Audi A6, поврежденный забор и возле него получившего тяжелые травмы Рятте.

Музыканта доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

На следующий день прокуратура обратилась к суду с ходатайством о взятии Карела под стражу, но суд пришел к выводу, что подозреваемый на время следствия может оставаться на свободе, поскольку ранее не привлекался к уголовной ответственности и маловероятно, чтобы он попытался уклониться от следствия.

Защитники Шмутова — адвокаты Сирье Муст и Ану Вильт настаивали на невиновности своего подзащитного.