Требовал у диджея музыку. Нарвский пенсионер, угрожавший посетителям и сотрудникам бара пневматическим пистолетом, наказан условно 

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63-летний мужчина, который 11 января угрожал посетителям и сотрудникам нарвского бара пневматическим пистолетом, решением Вируского уездного суда получил качестве наказания шесть месяцев тюремного заключения условно с испытательным сроком в один год, сообщают полиция и прокуратура.



Иллюстративное фото.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс рассказала, что 63-летний мужчина находился с другом в баре на Таллиннском шоссе, где употреблял алкогольные напитки, и в какой-то момент начал требовать у диджея музыки.

"Он получил отрицательный ответ, так как технику еще не успели включить, после чего пенсионер вытащил пневматический пистолет и стал им угрожать диждею", - сказала Пресс.

Вызванный на место полицейский патруль задержал нетрезвого

посетителя в качестве подозреваемого. В инциденте никто не пострадал, но из-за поведения подозреваемого опасность жизни и здоровью чувствовали сотрудники и посетители бара.

Капитан полиции Татьяна Пресс добавила, что в состоянии алкогольного опьянения запрещено иметь при себе огнестрельное, пневматическое или шумовое оружие.

"Пьяный человек может причинить таким оружием тяжелые травмы и себе, и окружающим. На все вызовы, связанные с оружием или похожим на оружием предметами, полиция реагирует серьезно, а нарушителя ожидает наказание и конфискация оружия", - сказала она.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, обвиняемый на судебном заседании искренне раскаивался в содеянном.

"Так как мужчина ранее не наказывался в уголовном порядке, то было возможно наказать его условным тюремным заключением", - добавилa прокурор Лаур. Также прокурор ходатайствовалa в суде о конфискации пневматического оружия, как средства совершения преступления, с чем и согласился суд.

Решение суда еще не вступило в силу.