Пытавшегося скрыться от полиции молодого водителя без прав поймали в лесу Нарва-Йыэсуу и взяли на месяц под стражу

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Вечером 29 апреля полицейские Нарвского отделения полиции задержали в Нарва-Йыэсуу 19-летнего водителя, который пытался скрыться от полиции на автомобиле Peugeot. По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения суда он взят под стражу на один месяц.

Иллюстративное фото: pixabay.com

29 апреля полицейские Нарвского отделения полиции заметили в Нарве автомобиль Peugeot, водитель которого проигнорировал сигнал об остановке. Полицейские последовали за автомобилем и через некоторое время автомобиль остановился на поле в Нарва-Йыэсуу. Из автомобиля выбежал молодой человек и попытался скрыться в лесу, но его тут же задержали полицейские.

Молодому человеку предъявили обвинение в систематическом управлении транспортным средством без прав.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина, он ходатайствовал о взятии 19-летнего молодого человека под стражу, так как есть опасность, что подозреваемый может уклоняться от уголовного делопроизводства.

«Молодой человек сознательно проигнорировал распоряжение осуществлявшего надзор над дорожным движением полицейского к остановке и в течении 14 минут пытался скрыться от преследующих его сотрудников правопорядка, ехав по улицам Нарвы на высокой скорости», - добавил Плисткин.

По словам руководителя патрульной службы Нарского отделения полиции Александра Урба, в худшем случае такое нарушение могло привести к ДТП с тяжкими последствиями.

«Пытаясь избежать таким образом наказания, водитель рискует намного большим – своей или чужой жизнью. Практика показывает, что попытка уехать от полиции не является хорошим выходом из ситуации. В свою очередь, умение признать свою вину как в человеческом отношении, так и с юридической точки зрения является смягчающим обстоятельством», - добавил Урб.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда подозреваемый 1 мая был взят под стражу на один месяц.