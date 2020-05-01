Мошенники выманили у 60-летней женщины под предлогом прибыльных инвестиций 5250 евро

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Мошенники обманом выманили у 60-летней жительницы Раквере 5250 евро, обещая доверчивой женщине прибыльные инвестиции.

pixabay.com

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что злоумышленники позвонили женщине в конце апреля, предложив ей возможность заработать на инвестициях, вложив 5250 евро.

Они получили доступ к персональному компьютеру женщины с помощью программы дистанционного управления Team Viewer, причем эту программу женщина установила в компьютер своими руками, следуя инструкциям преступников.



